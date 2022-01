Milan, Pioli duro a DAZN: confessione in diretta a sorpresa

Pioli non ci sta e parla di quanto avvenuto sul finale di Milan-Spezia: l’allenatore rimette all’arbitro la responsabilità della sconfitta

Stefano Pioli, nel post partita di Milan-Spezia, non ci sta e si sfoga ai microfoni di ‘DAZN’. La responsabilità della sconfitta arrivata a San Siro, questa volta, non è (solo) dei rossoneri ma (anche) dell’errore arbitrale commesso da Marco Serra.

L’errore dell’arbitro Serra ha provocato non poche polemiche in casa rossonera. Avendo fischiato prima di concedere l’effettivo vantaggio rossonero, il direttore di gara ha di fatto impedito al Milan e a Messias di portare a casa un vantaggio che sarebbe stato importantissimo anche in ottica classifica.

Pioli perciò non ha avuto dubbi e, nell’intervista concessa nel post partita a ‘DAZN’, ha prontamente difeso la squadra. Dopo non essere andati in vantaggio, i rossoneri hanno anche visto il gol segnato all’ultimo minuto da Gyasi nella porta di Maignan.

Milan-Spezia, errore arbitrale e succede di tutto: Pioli non ci sta: “Responsabilità non solo nostra”

Stefano Pioli ha quindi così parlato ai microfoni di ‘DAZN’ nel post partita di Milan-Spezia sull’errore arbitrale: “Ho provato a calmare i giocatori e non ci sono riuscito, ma non ci sono riuscito. Sapevamo di aver subito un torto. Peccato, le responsabilità sono nostre per il gol subito, ma vanno divise con la direzione arbitrale. Strano, perché non aveva mai fischiato i mezzi falli. Non dovevamo finire 1-0 il primo tempo, abbiamo avuto occasioni per vincerla. Una serata storta”.

“Quando – ha proseguito Pioli – crei 7-8 palle gol, vuol dire che sei dentro la partita. Provedel ha fatto tante parate. Abbiamo avuto delle difficoltà nel secondo tempo, ma abbiamo avuto le situazioni per vincerla. E poi l’abbiamo persa. Dopo una partita così negativa nel risultato e per come è arrivata, dobbiamo reagire. Non meritavamo la sconfitta“.