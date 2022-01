“Tutto può succedere”: Roma, l’annuncio che Mourinho stava aspettando

Dopo la vittoria ottenuta ai danni del Cagliari la Roma si prepara a regalare a Mourinho un nuovo rinforzo: operazione possibile già a breve.

Torna a sorridere José Mourinho. Per due motivi: il primo, la presenza subito deciso di Sergio Oliveira che, dal dischetto, ieri ha regalato 3 punti fondamentali per la Roma nella corsa verso le posizioni che danno diritto alla qualificazione in Champions League. Il secondo invece è legato al fatto che il club ha intenzione di continuare ad investire sul mercato.

Dopo aver preso proprio il centrocampista ex Porto e Ainsely Maitland-Niles, ora i riflettori sono puntati su Boubacar Kamara il cui contratto con il Marsiglia scadrà a giugno. Gli incontri tra le parti andati in scena al fine di trovare un accordo per rinnovare non hanno prodotto i risultati sperati e così il mediano classe 1999 ha iniziato a guardarsi intorno.

“Se finirò la stagione qui? Vediamo, se resterò farò di tutto affinché la squadra raggiunga il suo obiettivo, cioè la Champions. A parte questo, con il mercato aperto tutto può succedere. Le voci di mercato mi mandano a destra e a sinistra tutti i giorni. A parte questo, sono fortunato ad avere la mia famiglia e i miei compagni al mio fianco”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, fari puntati su Kamara: sorride Mourinho

La Roma la reputo il rinforzo ideale da regalare a Mourinho, alla luce delle sue qualità tecniche e della capacità di giocare (all’occorrenza) anche nella posizione di centrocampista centrale e nella fascia destra. Un giocatore polivalente, proprio come richiesto dal tecnico portoghese. Ora resta da trovare l’intesa economica.

LEGGI ANCHE >>> Roma, vittoria sofferta contro il Cagliari: Mourinho esulta per un motivo

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Kamara alle squadre interessate a lui chiede un ingaggio netto di 5 milioni all’anno. Una cifra non indifferente, che ai giallorossi di fatto lo renderebbe l’elemento più pagato dell’intera rosa. Le valutazioni sono quindi in corso, con la dirigenza che sta pensando di finanziare l’operazione tramite la cessione di Amadou Diawara, finito ormai da tempo ai margini del progetto.