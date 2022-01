Calciomercato Lazio, Lotito ha un asso nella manica: colpo dall’Inter

La Lazio di Claudio Lotito ed Igli Tare pescano in Italia per rinforzare il centrocampo. I biancocelesti provano il colpo dall’Inter dell’ex Inzaghi.

La Lazio di Maurizio Sarri e Claudio Lotito è al lavoro per rinforzare la rosa. La finestra invernale di calciomercato resta ancora aperta per le ultime operazioni in entrata ed uscita.

Proprio gli ultimi giorni, con ogni probabilità, saranno quelli decisivi per concludere occasioni last minute, magari a prezzi vantaggiosi. Tra i club a lavoro ci sono anche i biancocelesti, decisi a regalare ai tifosi ed al tecnico nuovi innesti da inserire subito in squadra. Uno su tutti è Matias Vecino, centrocampista dell’Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Lazio, fari puntati su Vecino

Il centrocampista uruguaiano è rimasto fuori dai radar di Simone Inzaghi che, nel girone di andata, non gli ha concesso molto spazio. Il tecnico lo tratterrebbe volentieri, ma il nerazzurro ha bisogno di minuti nelle gambe. Fino a questo momento tutto resta in stand-by, vista la decisione del calciatore di rimbalzare tutte le proposte arrivare. A fargli cambiare idea potrebbe essere, però, l’interessamento dei biancocelesti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, il rinforzo che Allegri aspetta può arrivare dalla Premier

Claudio Lotito ed Igli Tare, infatti, hanno un asso nella manica da poter sfruttare. A riferirlo è l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che racconta di come Maurizio Sarri abbia lanciato ad Empoli proprio Vecino. Il calciatore, che ha sempre espresso parole di gratitudine per il tecnico, potrebbe decidere a sorpresa di ritornare sotto la sua ala. C’è un però. La Lazio ha bisogno di far cassa. Serve liquidità che potrebbe arrivare dalla cessione di Vedat Muriqi. L’attaccante, rivelatosi un flop in Serie A, è corteggiato dal CSKA Mosca. Solo quando e se Muriqi verrà ceduto, la Lazio sbloccherà il suo indice di liquidità. L’Inter, per lasciare andare Vecino, chiede una cifra che si aggira attorno ai 2-3 milioni di euro.