Calciomercato Milan, cessione in vista: Giampaolo lo vuole alla Sampdoria

Dopo il ritorno di Giampaolo, la Sampdoria si sta muovendo anche in sede di mercato. I doriani sono interessati ad un giocatore del Milan.

Dopo le tre sconfitte consecutive contro Cagliari, Napoli e Torino, la dirigenza della Sampdoria ha deciso di esonerare D’Aversa. Il tecnico ha pagato il crollo di questio inizio del 2022 ed i pochissimi punti di vantaggio sulla zona retrocessione: quattro punti dal Cagliari di Mazzari terzultimo.

Questa sera i doriani sfideranno la Juventus all’Allianz Stadium nella gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia. I calciatori liguri saranno guidati da Felice Tufano. Al tecnico della squadra Primavera della Sampdoria è stata affidata la gestione della prima squadra in attesa dell’accordo definitivo per il ritorno di Marco Giampaolo.

L’ex tecnico del Milan è pronto a tornare sulla panchina blucerchiata, dove ha ottenuto grandissimi risultati. La Sampdoria, infatti, nelle tre stagioni sotto la sua gestione ha terminato, dal 2016 al 2019, sempre il campionato dalla parte sinistra della classifica, mostrando anche un bel gioco.

Milan, La Sampdoria dell’ex Giampaolo segue Castillejo

La società della Sampdoria è consapevole che deve muoversi anche sul mercato per regalare a Giampaolo una squadra che possa conquistare la salvezza. Con l’arrivo dell’ex allenatore del Torino, come quanto riportato da ‘Tuttosport’, i dirigenti blucerchiati hanno dovuto cambiare obiettivi e non seguire più i vari Borini e Grifo.

Tra i nomi seguiti dal club ligure, adesso, secondo il quotidiano sportivo, bisogna annoverare anche quello di Samu Castillejo del Milan. Lo spagnolo sta giocando pochissimo con Stefano Pioli ed è stato anche messo da Maldini e Massara nella lista dei possibili partenti. Giampaolo ha già allenato il calciatore nella sua brevissima esperienza alla guida dei rossoneri e gradirebbe di averlo ancora una volta a sua disposizione.