Serie A, la flop 11 della giornata 22: faticano le stelle del Milan

Questa settimana è andata in scena la ventiduesima giornata di Serie A. Grosse difficoltà in difesa per il Sassuolo, male il Milan.

Con i match di ieri si è conclusa una frammentata ventiduesima giornata di Serie A. Tra le prime sorride il Napoli che guadagna punti preziosi su Inter e Atalanta e soprattutto sul Milan, sconfitto a sorpresa a San Siro contro lo Spezia.

Analizzando i giocatori più deludenti di questo turno non può mancare Vanja Milinkovic-Savic, rientrato dal Covid. Il portiere serbo commette un errore sul gol di Caputo ed appare ancora ‘imbambolato’ dopo il recente stop. Fortunatamente non ne risente il Toro che vince a Genova.

In difesa giornata no per il Sassuolo, asfaltato in casa dal Verona e da un grande Barak. Tra i peggiori Ferrari e soprattutto Muldur, mai incisivo in fase offensiva ed autore di gravi errori difensivi.

Serie A, nomi illustri a centrocampo e attacco

Non poteva mancare il Genoa questa giornata, protagonista di una clamorosa sconfitta a Firenze. Male tra gli altri il giovane difensore di proprietà Inter Zinho Vanheusden, calciatore apparso ancora fuori luogo nel nostro campionato. Completa il reparto Theo Hernandez: il francese non ripete l’exploit delle ultime giornate e delude sbagliando dal dischetto un rigore poi decisivo ai fini del risultato.

In casa Sassuolo male non solo la difesa visto che il ‘piccolo’ Maxime Lopez perde nettamente lo scontro a centrocampo con i possenti centrocampisti del Verona, con lui male anche Thorsby (forse distratto dal mercato), autore di una prestazione opaca contro il Torino.

Nomi di lusso per completare il centrocampo. Dopo mesi fantastici prima giornata no per Hakan Calhanoglu che non riesce ad incidere ed è forse tra i peggiori nel pari di Bergamo. Ancora molto male Brahim Diaz, fantasma e lontano parente del giocatore protagonista ad inizio anno.

Aveva parlato dopo il gol decisivo di Supercoppa, ma non riesce a ripetersi. Alexis Sanchez ha la sua chance dal primo minuto, ma non la sfrutta. Solo un occasione, ma troppo poco contro un’Atalanta in emergenza. Il cileno fa coppia d’attacco con Marko Arnautovic: l’austriaco dovrebbe spingere il Bologna, ma fa tutt’altro e costringe Mihajlovic a sostituirlo e toglierlo dal campo contro il Napoli. Riepiloghiamo, ecco la Flop 11 della giornata 22 di Serie A: