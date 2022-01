“A Parigi dubitano…”: Donnarumma-Navas, dalla Spagna netti

Le prestazioni di Gigio Donnarumma col PSG stanno mettendo in evidenza il grande talento dell’italiano, ma Pochettino preferisce non parlare troppo.

“Il movimento è incredibile, ha tutto ciò che sogni di fare. Innanzitutto, il momento del match: il Brest è difficile da affrontare quando sta vincendo. Poi, la tecnica con la lettura di gioco, il successo ovviamente perché è come un rigore ma più da vicino. C’è anche la velocità nell’esecuzione per un ragazzo alto come lui. Il suo atteggiamento. È una parata rara, questa parata è un sogno”, così ha parlato di Gigio Donnarumma l’ex portiere del PSG, Jerome Alonzo.

Le sue parole le riferisce il quotidiano spagnolo ‘AS’, analizzando il momento che vive nella capitale francese il portiere della Nazionale italiana. Le sue prestazioni sono un crescendo costante.

Rispetto a un inizio stagione difficile a causa delle gerarchie inamovibili del tecnico Mauricio Pochettino, Donnarumma è riuscito a farsi valere e a guadagnare sempre maggiore spazio. D’altronde, soltanto pochi mesi fa ha ottenuto il riconoscimento di miglior portiere al mondo nel 2021.

PSG, Donnarumma sempre meglio: Pochettino non può evitarlo

Al momento pare che l’allenatore argentino voglia continuare a gestirsi seguendo la propria politica, piuttosto che adattandosi all’evoluzione dei fatti. Tuttavia, sarà difficile non preferire in porta Gigio Donnarumma dopo le ultime performance. Quella col Brest è stata soltanto la ciliegina sulla torta: al minuto 10 una strepitosa parata su Cardona in area piccola, che ha evitato la rete dello 0-1 in favore dei rivali. Un’azione che è già stata definita come una delle parate dell’anno.

Una situazione che ha riportato in discussione da parte dell’ambiente l’attitudine di Pochettino circa il dualismo tra Navas e Donnarumma. L’allenatore continuerà a non esporsi, quindi non farà presente in nessun momento quale dei due calciatori ritene titolare. Entrambi d’altronde stanno mostrando un rendimento molto elevato, per cui diventa difficile capire chi sarà schierato contro il Real Madrid in Champions League. Uno all’andata e l’altro al ritorno? Non è una possibilità da scartare. Dalla Spagna, il quotidiano spagnollo AS sottolinea quanto il seme del dubbio si sia insinuato in quel di Parigi in merito al big match di Champions che ci sarà tra poche settimane.