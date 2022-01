Juve, arrivano subito due centrocampisti e retroscena Azmoun

Due centrocampisti per la Juve in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. I bianconeri sarebbero pronti ad affondare il doppio colpo. Da monitorare anche la situazione Azmoun

Il mercato della Juventus è pronto a scaldare i motori in vista degli ultimi 15-17 giorni. La sensazione è che il club bianconero piomberà con forte decisione su due nuovi centrocampisti per cercare di puntellare la metà campo in vista della seconda parte di stagione.

Come confermato da Di Marzio, la Juventus potrebbe anticipare il ritorno di Rovella a Torino già nelle prossime settimane. Il mediano del Genoa prenderà il posto di Ramsey, mentre occhio anche al possibile addio di Arthur.

In caso di addio del centrocampista brasiliano, destinazione Arsenal, la Juve potrebbe puntare con forte decisione su Zakaria, centrocampista del Borussia Monch., in scadenza in prossimo giugno. Pronto il pressing bianconero nei prossimi giorni.

Due centrocampisti per la Juve: come cambia il piano tattico di Allegri

Il possibile doppio arrivo di Rovella e Zakaria coinciderà con la doppia cessione targata Ramsey e Arthur, bis di cessioni che consentirebbero alla Juventus di risparmiare circa 13 milioni di euro netti di monte ingaggi. Massima attenzione anche alla situazione legata al nuovo centravanti.

Azmoun resta il candidato principale per completare il reparto offensivo dei bianconeri soprattutto per i costi contenuti dell’operazione. 1 milione di euro per il prestito, più 4 milioni di euro di riscatto. Il giocatore, prima di firmare per la Juventus, però, dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza con lo Zenit.