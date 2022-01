Tutto vero: è arrivata l’ufficialità che stravolge la Sampdoria

Arriva ad un punto di svolta la stagione della Sampdoria, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato. Ecco la novità che cambia tutto.

Tutto fatto. Ormai Roberto D’Aversa rappresenta il passato per la Sampdoria, che nei giorni scorsi ha deciso di esonerarlo a causa delle tre sconfitte consecutive patite per mano per mano del Cagliari, del Napoli e del Torino. Ieri, in Coppa Italia contro la Juventus, in panchina è andato l’allenatore della Primavera Felice Tufano mentre da oggi parte ufficialmente il nuovo corso blucerchiato.

La società infatti, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato il ritorno di Marco Giampaolo che ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione fino al 30 giugno 2024. “Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società”.

Una ripartenza, di fatto, per il club preoccupato dopo gli ultimi risultati negativi conseguiti dalla squadra. Con Giampaolo arriverà anche Stefano Sensi, che ha scelto la Sampdoria per rilanciarsi in ottica nazionale. Il centrocampista, utilizzato con il contagocce da Simone Inzaghi nell’Inter (160 minuti trascorsi in campo), ha già svolto le visite mediche e a breve si unirà ai suoi nuovi compagni.

Sampdoria, ufficiale il ritorno di Giampaolo

Ma non finirà qui. La dirigenza ha promesso a Giampaolo altri nuovi acquisti, tesi a aumentare la qualità media della rosa a disposizione. In primis quindi, considerando quanto sia fondamentale per lui avere un trequartista, si stanno intensificando i contatti con il Torino per Karol Linetty. Il polacco ha trascorso 6 delle ultime 8 partite in panchina e nelle altre due non è stato convocato.

Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’, la trattativa potrebbe quindi sbloccarsi a stretto giro di posta. In alternativa, resta in piedi la posta che porta a Vincenzo Grifo autore di una buona stagione con la maglia del Friburgo (4 reti e 7 assist in 19 apparizioni). L’arrivo di Giampaolo, al tempo stesso, potrebbe avere ripercussioni su Antonio Candreva considerando che il tecnico non ama giocare molto sulle fasce preferendo il gioco palla a terra centrale.