Calciomercato Atalanta, Gasperini spiazzato: 20 milioni di stipendio

Giorni di profonda riflessione per l’Atalanta, chiamata a prendere una decisione in merito alla possibile cessione di un big di Gasperini.

Continua ad essere un rebus il futuro di Duvan Zapata. Il Newcastle, nei giorni scorsi, si era fatto avanti mettendo sul piatto 5 milioni subito più 18 di obbligo di riscatto in caso di salvezza per regalarlo subito al tecnico Eddie Howe. Una proposta immediatamente rigettata dall’Atalanta tuttavia i contatti stanno proseguendo e non è da escludere che si possa arrivare ad un accordo a stretto giro di posta.

Gian Piero Gasperini, infatti, lo reputa importante ma non imprescindibile ed in caso di nuova offerta da almeno 40 milioni non si opporrebbe alla sua cessione. Il colombiano, dal canto suo, ha già espresso il proprio assenso al trasferimento: per lui, in particolare, è pronto un contratto da 6 milioni netti all’anno fino al 2025 (per un totale di oltre 20).

Il Newcastle, quindi, sta riflettendo sul da farsi. Al momento la squadra occupa la penultima posizione in Premier League a quota 11 punti e necessita di rinforzi per lasciare i quartieri bassi della classifica. Fin qui le ingenti risorse messe a disposizione del Fondo Pif, che ad ottobre ha rilevato le quote di maggioranza della società, hanno permesso di acquistare Kieran Trippier dall’Atletico Madrid e Chris Wood dal Burnely.

Atalanta, Zapata sempre nel mirino del Newcastle

Ma non finirà qui. Serve un’attaccante in grado di vedere con regolarità la porta avversaria: da qui la decisione di puntare su Zapata, autore di 12 gol e 7 assist in 22 presenze complessive tra Serie A (16) e Champions League (6). Gli inglesi, come detto, avrebbero preferito prenderlo in prestito mentre ora stanno valutando l’opportunità di ingaggiarlo a titolo definitivo in modo tale da strappare il “sì” della Dea.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi a breve. Chi invece non partirà in direzione Newcastle è Robin Gosens, blindato di recente dal direttore generale nerazzurro Umberto Marini. “Robin è fuori da quattro mesi e per noi è una perdita rilevante sul piano tecnico e umano. E’ importante recuperarlo quanto prima”.