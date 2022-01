Cagliari, dopo Baselli arriva il vice Joao Pedro: le novità

Dopo l’affare Baselli, il Cagliari potrebbe affondare il colpo anche su un nuovo attaccante. Un nuovo centravanti o seconda punta per completare il reparto offensivo da mettere a disposizione per Mazzarri in vista della seconda parte di stagione

Il Cagliari è pronto a ufficializzare l’operazione con il Torino per il passaggio di Baselli in maglia rossoblù. Mazzarri abbraccerà il suo nuovo centrocampista, ma non è escluso che nelle prossime ore non possa arrivare anche un altro mediano per completare il reparto di metà campo.

Baselli, dopo il suo sì definitivo, come evidenziato da “Sportitalia”, si trasferirà in Sardegna, e complica il recente ko di Strootman, potrebbe trovare subito spazio nell’undici titolare della formazione sarda. Sono attese novità già nelle prossime ore.

Occhi puntati anche sul mercato per il reparto offensivo. Caccia a un nuovo attaccante, adattabile sia nel ruolo di centravanti, sia nel ruolo di seconda punta come vice Joao Pedro. Keita Balde, invece, tornerà a disposizione dopo la Coppa d’Africa.

Baselli al Cagliari, ma non solo: occhi su Lapadula, sfuma Piccoli

Niente da fare per Piccoli e Pellegri. Il primo sembrerebbe essere ormai a un passo dal Genoa. Accordo totale tra il club rossoblù e l’Atalanta. Questo ciò che rivela “Gianluca Di Marzio”. Pellegri, invece, vestirà la maglia del Torino nel corso della prossima settimana.

Il Cagliari, quindi, potrebbe concentrare le sue attenzioni su Lapadula, già corteggiato dagli isolani nella passata stagione e ormai pronto a dire addio al Benevento già nel corso dell’attuale sessione di mercato invernale. Sull’attaccante resta forte anche l’interesse della Salernitana.