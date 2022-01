“Arriva Cannavaro”, nuovo ribaltone in panchina: adesso cambia tutto

Dopo l’esonero in panchina, il club pensa a Fabio Cannavaro come possibile sostituto: che ribaltone, di nuovo tutto in discussione

Anni alla guida del movimento calcistico cinese, adesso Fabio Cannavaro è pronto a lanciarsi nel calcio che conta. Dopo i contatti con la nazionale della Polonia, l’ex Pallone d’Oro appare di nuovo vicino ad un’esperienza (la prima per lui) in Europa. Almeno da allenatore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano di ‘Sua Maestà’, ‘The Telegraph’, Cannavaro sarebbe stato contattato dall’Everton. L’italiano è nella wish-list dei Toffees, per raccogliere la panchina lasciata vuota da Rafa Benitez.

Un nome prestigioso (per curriculum e carisma), che andrebbe a sostituire il temporaneo Ferguson, alla guida tecnica del club di Liverpool, sino a nuovi aggiornamenti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, lo sgarbo di Conte rischia di rovinare i piani di Pioli

Cannavaro verso l’Everton: contatti per la panchina, può essere l’erede di Benitez

Come raccolto dai media inglesi, l’Everton è a caccia di un nuovo allenatore. Dopo la brutta parentesi con Rafa Bentiez, i Toffees hanno ristretto la cerchia dei possibili allenatori ad un paio di nomi. Tra questi, anche Fabio Cannavaro e altri ex campioni, come Lampard e Rooney.

Addirittura, l’Everton risulta aver già avuto un lungo colloquio con il tecnico italiano. Un colloquio che avrebbe lasciato molto soddisfatto la dirigenza inglese, che nei prossimi giorni scioglierà le proprie riserve circa la decisione finale.

Difatti, dopo aver completato i colloqui con tutti i candidati, l’Everton deciderà a chi affidare la propria panchina. Sulla figura di Cannavaro sembra esserci un cauto ottimismo, ma attenzione ad eventuali colpi di scena. Soprattutto con la bandiera Rooney pronto a tornare a casa, stavolta nelle vesti di allenatore.