Inter, terribile notizia per i tifosi: comunicato ufficiale

L’Inter si prepara alla prossima sfida di campionato tuttavia è arrivata l’inattesa notizia che non farà piacere ai tifosi nerazzurri.

L’emergenza pandemica continua a far paura alla Serie A. La Lega, dopo aver rigettato la proposta di alcuni club di sospendere il campionato in attesa di un calo dei contagi, di recente ha messo a punto un nuovo protocollo teso a garantire la prosecuzione del campionato. Tuttavia il quadro resta complesso a causa dei tanti casi positivi al Covid registrati dalle squadre che prendono parte al torneo.

In particolare, nelle ultime ore si è sviluppato un vero e proprio focolaio tra le fila del Venezia che mette a rischio la gara con l’Inter in programma sabato alle ore 18. A fare il punto della situazione è stato lo stesso club arancioneroverde, attraverso un report pubblicato nella giornata odierna sul proprio sito ufficiale.

“Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra”.

Inter, a rischio la gara con il Venezia

Una doccia gelata improvvisa per il tecnico Paolo Zanetti. “Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”. Resta da vedere quindi quali saranno le prossime decisioni da parte delle autorità competenti: ulteriori aggiornamenti, in tal senso, sono attesi nelle prossime ore.

Nel frattempo la gara che vedrà il Venezia (reduce dal pareggio contro l’Empoli nell’ultimo turno) fare visita all’Inter capolista è in bilico. A confermarlo è stato su Twitter il giornalista Tancredi Palmeri. “Compresi i nuovi positivi, i giocatori positivi per il Venezia sono 8. Dunque al momento Inter-Venezia si gioca, con un giocatore positivo in più è rinviata”.