“Purtroppo è vero”: mercato Roma, l’annuncio di Mourinho scoraggia i tifosi

Dopo la vittoria della sua Roma in Coppa contro il Lecce, Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset.

La Roma ha battuto il Lecce 3-1 nella gara secca di questa sera valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Mourinho ha ribaltato lo svantaggio iniziale di Calabresi grazie alle reti siglate da Kumbulla, Abraham e Shomurodov. I capitolini hanno iniziato malissimo la partita, ma poi hanno meritato il passaggio del turno.

Ai quarti di finale la Roma incontrerà l’Inter a San Siro e per Mourinho, ovviamente, non sarà una partita come le altre. Il tecnico portoghese ha commentato la vittoria dei suoi contro il Lecce ai microfoni di ‘Mediaset’: “Inter? E’ sicuramente la squadra più forte del calcio italiano. Ovviamente ci tocca la gara più difficile. Cercheremo di sorprendere”.

Il tecnico portoghese ha poi continuato il suo intervento, dove spegne le voci sull’interssamento dell’Everton: “Cosa sono posso dire di questi primi mesi alla guida della Roma? Sono molto felice di essere qui. Ho dato la mia parola e sarò quì per i prossimi tre anni, questo è anche il mio progetto”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Mourinho: “Abbiamo dei limiti che conosciamo”

Mourinho si è poi lamentato, ancora una volta, della rosa che ha a disposizione: “Questa gara dimostra i limiti della squadra? Purtroppo è vero. Abbiamo dei limiti che conosciamo. Sergio Oliveira e Maitland-Niles hanno portato sia qualche opzione in più che qualche miglioramento”.

LEGGI ANCHE >>> Roma, festa in… rimonta: Lecce archiviato, Mourinho può esultare

Il tecnico portoghese ha poi concluso la sua intervista: “Questa sera abbiamo disputato una brutta gara tecnicamente. Faccio troppi errori tecnici. Perdiamo tantissimi palloni, sbagliamo troppi passaggi. Ritorno a San Siro? Contro il Milan mi hanno insultato. La gente non lo farà, ma penserò solo alla Roma”.