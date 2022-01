“Anomalie al cuore”: l’annuncio del ct fa tremare un club di Serie A

Adam Ounas deve rinviare il suo ritorno in Serie A. Ne ha parlato in conferenza stampa il ct dell’Algeria Djamel Belmadi.

Nelle ultime ore si è discusso molto in casa Algeria con la nazionale che è stata a sorpresa eliminata dalla competizione. Teoricamente fanno cosi il proprio ritorno in Serie A Bennacer ed Ounas, ma per il calciatore azzurro la situazione non è cosi semplice.

In conferenza stampa ha parlato il ct dell’Algeria Djamel Belmadi. Il tecnico ha discusso di tanti temi e tra questi ha parlato delle condizioni del calciatore del Napoli Adam Ounas.

Il giocatore ha saltato l’intera fase a gironi a causa di alcuni problemi e dopo giorni di mistero il ct ha fatto finalmente chiarezza sulla sua complicata situazione.

Serie A, ora che succede con Ounas?

Per Ounas la situazione sembra più grave del previsto e Belmadi ha discusso cosi: “Abbiamo visto in questo torneo giocatori come Aubameyang o Lemina che hanno abbandonato il torneo per problemi cardiaci. Per Adam Ounas c’è il segreto medico ed è una cosa importante. Se diciamo una cosa qui rischiamo di non vederlo più. Non potevamo dire tutto…”

Po il ct ha continuato: “C’erano regolamenti severi. Ounas è risultato positivo al Covid e dietro c’è una macchina infernale che si avvia. Abbiamo dovuto fare radiografie del torace e tutto ciò che ne è seguito. Poiché sono stato io a dire di non comunicare le sue condizioni di salute, oggi lo farò al suo posto. Dobbiamo fare molti altri esami poiché i suoi ultimi esami hanno rilevato qualcosa a livello del cuore”