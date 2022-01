“Dybala all’Inter”, Zambrotta spiega come è possibile

L’ex terzino della Juventus e della Nazionale Gianluca Zambrotta ha parlato degli elementi che possono far finire Paulo Dybala all’Inter

Il futuro di Paulo Dybala si giocherà nell’arco di pochi mesi. Il calciatore argentino è a cinque mesi dalla scadenza del suo contratto con la Juventus. I discorsi per il rinnovo non hanno generato ancora nessuna novità e visto il punto morto in cui si trovano negli ultimi giorni ha preso forza la possibilità di un suo passaggio all’Inter.

I nerazzurri potrebbero aggiungere l’argentino a parametro zero nella propria rosa a partite da luglio prossimo. Un’opportunità che sembra aver ingolosito la squadra di Simone Inzaghi. In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ne ha parlato pure Gianluca Zambrotta.

Zambrotta vede Dybala nella Juventus: “Lo vedo nel progetto ma può finire all’Inter per due motivi”

L’ex terzino della Juventus e della Nazionale Gianluca Zambrotta ha parlato di Paulo Dybala nel corso dell’intervista lasciata alla testata milanese: “Non si doveva arrivare alla possibilità di perderlo a zero. Paulo ha qualità che difficilmente si trovano in giro. C’è una grossa carenza di campioni in grado di fare la differenza. Lui è uno di questi. Penso voglia restare o almeno questa è la mia sensazione. È un giocatore su cui puntare ma deve mettersi a disposizione completamente. Deve tornare a gare la differenza in tutte le partite e non soltanto in alcune”.

Zambrotta ha poi aggiunto: “Non lo vedrei all’Inter perché lo vedo bene nel progetto della Juventus ma se devo dirla tutta, osservando la sponda nerazzurra, con la presenza di Beppe Marotta e Javier Zanetti, che è argentino come lui, mi sorge il sospetto che qualche possibilità possa esserci”.

Dybala ha poi concluso: “Il campionato italiano sta tornando competitivo. La sfida per lo scudetto e la Champions è tornata aperta dopo il dominio della Juventus. L’Inter in questo momento è la squadra da battere, Inzaghi sta dando continuità al lavoro iniziato da Conte“.