Calciomercato Genoa, Blessin esulta: un altro attaccante dopo Piccoli

Il Genoa, dopo aver ufficializzato l’arrivo in panchina di Blessin, sta per stringere per un attaccante: affare in dirittura di arrivo.

Definito l’arrivo in panchina di Alexander Blessin, il Genoa continua ad essere molto attivo al fine di potenziare la squadra ed aumentare così le chance salvezza. Il quartultimo posto, attualmente occupato dal Venezia, dista 6 punti tuttavia la nuova proprietà del Grifone crede ciecamente nella possibilità di restare in Serie A. Da qui l’idea di regalare all’allenatore ex Ostenda numerosi rinforzi.

I riflettori, al momento, sono puntati su Ola Solbakken: il contratto che lega l’ala destra al Bodo/Glimt scade a dicembre ed il giocatore ha già iniziato a guardarsi intorno, senza escludere la possibilità di andare via già in questa finestra del mercato. Il costo del cartellino ha smorzato l’interesse del Verona, che ha lasciato di fatto strada libera ai rossoblù.

I contatti, come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, sono tuttora in corso con il direttore sportivo Johannes Spors che conta di chiudere l’operazione a stretto giro di posta. Solbakken, fin qui, ha totalizzato 5 gol in 10 apparizioni complessive 3 dei quali rifilati alla Roma nel doppio confronto in Europa League.

Genoa, si punta Solbakken: ecco pure Piccoli

Il suo, in ogni caso, non è l’unico nome che il Genoa punta a prendere. Prosegue infatti il pressing per Roberto Piccoli, la cui cessione è stata messa di recente in stand-by dall’Atalanta a causa dell’infortunio rimediato da Duvan Zapata. Il colombiano sta recuperando e a breve le parti torneranno ad incontrarsi per sbloccare l’operazione. Chi invece è destinato a sorpresa a restare a Bergamo è Aleksey Miranchuk, poco convinto di trasferirsi nella città della Lanterna.

Il Genoa, dal canto suo, proverà a convincerlo ma per il momento la trattativa è da considerare su un binario morto. Tutto fatto, infine, per Nadiem Amiri il quale a breve sbarcherà a Genova per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tanti acquisti, ma anche cessioni imminenti: in particolare, si valuta la posizione di Felipe Caicedo che fino a questo momento ha ampiamente deluso le aspettative della dirigena.