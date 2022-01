Atalanta, la confessione del club gela tutti: i tifosi tremano

Nel post partita Giampiero Gasperini è tornato sulla situazione di Josip Ilicic, una situazione abbastanza delicata in casa Atalanta.

Punto prezioso per l’Atalanta di Giampiero Gasperini che nonostante le numerose assenze è riuscita a conquistare un pari importante in casa della Lazio di Maurizio Sarri.

Il club nerazzurro è alle prese con tanti casi di Coronavirus all’interno della prima squadra, ma oltre a loro, tiene banco nuovamente la situazione del talentuoso trequartista sloveno Josip Ilicic.

Lo scorso anno, nel periodo peggiore della pandemia, Ilicic si fermò a causa di un triste male (cadde in depressione) ed ora il calciatore sembra aver preso una ricaduta.

Atalanta, le parole di Gasperini sulla vicenda Ilicic

Al termine del match Giampiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport e tra i vari temi ha commentato anche le ultime sul giocatore sloveno. Parole di vicinanza per un talento che sta affrontando un momento molto difficile:

“Gli siamo stati e gli saremo sempre vicini. La nostra testa è una giungla, possiamo solo sperare che venendo al campo trovi soddisfazioni. Quest’estate si è impegnato come non mai, non sappiamo però quando tornerà come calciatore”.