“E’ il nuovo Vlahovic”: Milan, il colpo inatteso arriva la prossima settimana

Dopo l’interruzione del prestito dal Monaco di Pellegri, il Milan ha subito preso il sostituto del giovane attaccante italiano.

Dopo la sconfitta interna contro lo Spezia, il Milan domani sera sfiderà a San Siro la Juventus di Allegri. I rossoneri sono chiamati a vincere per cercare di non perdere ulteriore terrenno dall‘Inter capolista, che sta giocando in questi minuti contro un Venezia falcidiato dalle tantissime assenze dovute al Covid.

Se il Mian è costretto a vincere, la Juventus non è da meno. I bianconeri, infatti, hanno un punto in meno dall’Atalanta quarta, ma bisogna considerare che i nerazzurri devono recuperare la gara contro il Torino, che lo scorso 6 gennaio non si disputò a causa dei tanti casi di positività al Covid-19 tra i granata.

In casa rossonera si sta parlando molto anche di mercato. In questi ultimi giorni sotto la lente d’ingrandimento non c’è più l’esigenza di prendere un difensore per sostituire l’infortunato Kjaer, ma quella di prendere un altro attaccante dopo l’interruzione del prestito dal Monaco di Pellegri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, preso Marko Lazetic dalla Stella Rossa di Stankovic

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan ha preso il sostituto del giovane attaccante italiano. Come quanto riportato dal quotidiano sportivo, Maldini e Massara hanno chiuso per Marko Lazetic della Stella Rossa. Il giovane calciatore, appena diciottenne, arriverà la settimana prossima nel capuologo lombardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’annuncio di Pioli frena l’entusiasmo dei tifosi

Lazetic nel suo paese d’origine viene considerato come il nuovo Vlahovic. Il giovane calciatore, alto 192 centimetri, si è fatto notare sia in campionato, con 14 presenze ed 1 gol, che in alcuni minuti nelle coppe europee. Dalla Serbia affermano che la trattativa si è conclusa sulla base di 5 milioni di euro.