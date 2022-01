Tutto pronto per Cagliari-Fiorentina, lunch match della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 12:30.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Cagliari-Fiorentina, gara che apre la domenica calcistica della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022.

Alle ore 12:30, all’Unipol Domus di Cagliari, la squadra di Walter Mazzarri ospita i viola di Vincenzo Italiano. La squadra ospite si presenta in Sardegna senza due uomini top come Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara, out dai convocati dopo la nota della Fiorentina che comunicava la presenza di due positivi al Covid-19. A dare il via alla gara sarà il fischietto del signor Aureliano, coadiuvato dagli assistenti Galetto e Margani. Al VAR, invece, ci sarà il duo formato da Maresca e Muto.

Cagliari-Fiorentina, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Ceppitelli, Goldaniga; Zappa, Marin, Ladinetti, Dalbert, Obert; Joao Pedro, Gagliano. All.: Mazzarri. A disp.: Aresti, Lolic, Bellanova, Oliva, Desogus, Kourfalidis, Iovu, Grassi, Pereiro, Lovato.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Piatek, Gonzalez. All.: Italiano. A disp.: Dragowski, Venuti, Terzic, Nastasic, Pulgar, Maleh, Castrovilli, Sottil, Ikoné, Kokorin, Munteanu, Rosati.