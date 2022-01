“Ci siamo…”: salti di gioia per il Milan, Maldini annuncia il rinnovo del big

Arriva l’annuncio di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, riguardo il rinnovo di uno dei big di Stefano Pioli

Paolo Maldini, da quando è arrivato nella dirigenza del Milan, ha avviato un progetto a lungo termine formato da calciatori giovani ed esperti. La sua visione è quella di creare una rosa di calciatori validi, seguendo sempre il diktat societario. Non importa se si tratta di calciatori del calibro di Donnarumma e Calhanoglu. Pur essendo fortissimi, il Milan ha deciso di seguire una politica che non insegue nessuno.

Proprio per questa politica, ci sono alcune cose ancora da sistemare nella gestione dei contratti in casa Milan. Il caso più eclatante è quello di Franck Kessié, un fedelissimo di Stefano Pioli, oltre a essere importante a livello tecnico. L’ivoriano potrebbe andar via a fine stagione a zero, proprio come Donnarumma e Calhanoglu l’anno scorso. In attesa di capire cosa succederà con lui, Maldini ai microfoni di ‘DAZN’ ha parlato di Theo Hernandez.

Milan-Juventus, l’annuncio di Maldini su Theo Hernandez

Poco prima di Milan-Juventus, infatti, Maldini ha parlato del rinnovo di Theo Hernandez: “Ormai siamo per davvero vicini al rinnovo. Nei prossimi giorni ci vedremo con il suo agente, ma siamo agli sgoccioli”. Una notizia che fa felice Pioli e tutti i tifosi milanisti. Il terzino sinistro ha dimostrato negli ultimi anni di poter essere all’altezza del nome del club in cui gioca. Malgrado alcune lacune difensive dimostrate in più di un’occasione, sia in Italia, sia in Europa.

Tra pochi minuti ci sarà il match tra due big della Serie A, e Maldini ha disteso gli animi annunciando il rinnovo di un big. In attesa di capire cosa succederà con Kessié. Il centrocampista ivoriano ha su di sé gli occhi di mezza Europa, anche perché a parametro zero diventa un’occasione da cogliere.