“Rigore clamoroso…”: caos Milan-Juventus, esplode la rabbia dei tifosi

Milan-Juventus dai toni accesi, per i tifosi manca un rigore netto nel secondo tempo: sui social esplode la rabbia dei supporters

Ancora fermo sullo 0-0, Milan-Juventus si sta rivelando un match degno del proprio peso. Nessuna delle due squadre vuole concedere troppo all’avversario e le occasioni faticano ad abbondare. Soprattutto, per la formazione di Allegri.

Eppure, in questo secondo tempo, la Juventus sta salendo di colpi e di giri. Pur concedendo qualcosina ai rossoneri, la formazione piemontese sta cercando di piazzare la zampata vincente.

Una volontà che il Milan sta accusando, con i bianconeri spesso presenti nell’area di rigore lombarda. Una presenza che, intorno all’ora di gioco, si stava per trasformare in un rigore procurato in favore della Juventus.

Netto rigore negato alla Juventus per fallo su Morata. Replay chiarissimo. ✅ @AIA_it — Marco La Scala ⚰️ (@cippiriddu) January 23, 2022

Milan-Juventus, manca un rigore per i bianconeri? Sui social esplode la rabbia dei tifosi

Nel corso del secondo tempo, Messias gestisce male un pallone vagante nella propria area di rigore. Morata ne approfitta, si frappone tra il brasiliano e la sfera, e subisce un tocco sospetto dal milanista. Un tocco che i bianconeri hanno subito chiesto di sanzionare con un rigore, ma che l’arbitro Di Bello (e il VAR) non ha ravvisato come falloso.

Sui social, allora, esplode la rabbia dei tifosi della Juventus: “Rigore netto negato”, e tanti altri epiteti difficilmente riportabili in prima serata. Per il popolo del web bianconero, manca un penalty alla formazione di Allegri, che rischia di essere pesante in caso di risultato finale in parità.

Dopotutto, le proteste non sono certo mancate dallo stesso terreno di gioco: una furia Morata e gli altri giocatori della Juventus presenti sul luogo dell’impatto, frustrato Allegri nei confronti del quarto uomo e della sestina arbitrale.