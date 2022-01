Calciomercato Inter, colpo a sorpresa: nel mirino l’ex di Gasperini

L’Inter è alla continua ricerca del giusto rinforzo per il lato sinistra del campo e a tal proposito spunta il nome di un ex calciatore dell’Atalanta.

Il prossimo giugno 2022 scadrà il contratto di Ivan Perisic con l’Inter. Ciò precipita i nerazzurri sul mercato per non dover vivere l’incubo di un vuoto titolare sulla fascia sinistra del campo e avere a disposizione un elemento giovane, che possa essere adatto anche a diventare simbolo della squadra per il futuro.

Sono diversi i nomi presenti sul taccuino di Beppe Marotta e uno pare piacere più degli altri. Si tratta di Filip Kostic, 29enne centrocampista offensivo serbo Eintracht Francoforte. Tuttavia al momento la trattativa appare in estrema salita.

Il problema riguarderebbe soprattutto la formula dell’acquisto. I tedeschi, infatti, non sarebbero intenzionati a cedere Kostic in questa sessione di mercato, considerato anche che il contratto lo lega al club fino al 2023. Per tale ragione, i discorsi sarebbero da riaprire in estate.

Inter, piace l’ex Atalanta Castagne. Nel mirino anche altri due calciatori

L’Inter allora cerca alternative. C’è Bensebaini del Borussia Monchengladbach e Angelino, esterno di proprietà del Lipsia. Il nome che però potrebbe essere più valido degli altri è quello di Timothy Castagne, ex Atalanta oggi in forza al Leicester.

Si tratta di un calciatore ancora giovane (classe 1995) e che ben conosce il campionato italiano, avendolo disputato a grandi livelli con Gasperini. Tuttavia, il nodo è ancora la formula del trasferimento: l’Inter prediligerebbe un’operazione in prestito senza dover sborsare soldi oltre l’ingaggio, mentre il Leicester apre alla cessione soltanto in caso di obbligo di riscatto garantito. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’.