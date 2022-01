Simeone spiazza i tifosi: ritorno in Serie A, annuncio a sorpresa

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone non ha dimenticato il suo passato e ha manifestato la sua volontà in vista del prossimo futuro

Dopo la vittoria della Liga nella passata stagione, l’Atletico Madrid di Diego Simeone quest’anno sta vivendo una situazione molto più complicata rispetto alle aspettative iniziale. I colchoneros sono attualmente in quarta posizione a -14 dal Real Madrid capolista (che ha una partita in più).

La vittoria ottenuta in rimonta contro il Valencia ha comunque rilanciato la candidatura del tecnico argentino per la Champions League. Confermarsi al titolo tuttavia appare una missione impossibile. Il tecnico, in occasione della presentazione di ‘All or nothing: Atletico Madrid’, ha parlato del suo futuro dimostrando la sua voglia di… Italia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atletico Madrid, tifosi gelati da Simeone: “Voglio allenare in Italia, lì sono cresciuto come uomo e calciatore”

Diego Simeone ha parlato a cuore aperto nel corso della conferenza stampa organizzata per presentare la nuova docu-serie di Amazon. “Ho un grande ricordo del calcio italiano. In Italia sono cresciuto sia come calciatore sia come uomo e mi piacerebbe tornarci in futuro da allenatore. In Serie A ci sono tante grandi squadre e il campionato è di buon livello”, ha detto il ‘Cholo’.

Ha anche parlato del suo rapporto indelebile con i colchoneros. “Prima o poi dovrà andarmene dall’Atletico Madrid perché nella vita tutto ha un inizio e una fine. Mi auguro che quando ciò avverrà sarà una decisione condivisa. Per me questo club è stato e resterà sempre speciale”.

LEGGI ANCHE >>> Osimhen, l’esperto gela i tifosi: l’annuncio spiazza il club

L’allenatore dell’Atletico ha un contratto fino al 2024. Altri due anni ancora, dunque. L’argentino è seduto sulla panchina dei colchoneros dal 2011. Comprensibile pertanto il suo desiderio di vivere altre esperienze dopo un periodo così lungo di tempo. In Serie A, Simeone ha già allenato il Catania nella prima parte del 2011.