Mondiali, ora cambia tutto: ufficiale, colpo di scena per l’Italia

L’Italia pronta alla corsa per i Mondiali: arriva l’ufficialità che può stravolgere i piani del CT Roberto Mancini, l’ultim’ora

L’incubo di fallire ancora la qualificazione ai Mondiali esiste ed è presente. Soprattutto considerando lo spauracchio spareggio e i fantasmi della doppia sfida con la Svezia.

Per evitare una nuova debacle, allora, l’intero movimento italiano è pronto ad aiutare la Nazionale di Roberto Mancini. Anche perché fallire nuovamente l’accesso alla più importante competizioni al mondo sarebbe un duro colpo per tutti, non solo per i convocati azzurri.

Convocati che, adesso, saranno al vaglio del CT azzurro nel corso dello stage di Coverciano. Tanti i volti agli ordini di Mancini: qualcuno inedito, qualcuno noto, qualcuno inatteso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, il big va via a zero? Contatti con Bayern e United

Mondiali, i convocati di Mancini per lo stage: si rivede anche Balotelli nell’Italia

Come diramato dalla FIGC, questi i 35 calciatori che saranno a disposizione di Mancini per lo stage di Coverciano. Oltre le sorprese Scalvini, Luiz Felipe e Joao Pedro, il CT azzurro ha richiamato in Nazionale anche una vecchia conoscenza come Mario Balotelli. Di seguito, tutti i convocati.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).