Serie A, la Flop 11 della giornata 23: male l’attacco della Nazionale

E’ terminata la ventitreesima giornata di Serie A e si arriva alla sosta. L’Inter si conferma in vetta alla classifica, ma insegue il Napoli.

E’ andata in scena in questo weekend, il ventitreesimo turno di Serie A. Le gare di questo turno hanno portato ulteriori importanti aggiornamenti nella lotta scudetto con l’Inter che vince soffrendo con il Venezia e si conferma in vetta alla classifica.

Dietro insegue il Napoli, corsaro nel derby campano contro la malcapitata Salernitana mentre frena il Milan, fermato in uno scialbo 0 a 0 contro la Juventus. Analizziamo meglio quali sono stato i giocatori che hanno deluso le aspettative in questa giornata.

Una vittoria sofferta ma l’Inter mantiene saldamente la vetta. Sono ininfluenti gli errori di Samir Handanovic e Milan Skriniar, entrambi colpevoli in occasione del gol di Henry. Prima vera sbavatura per lo slovacco in questa stagione, un errore nella marcatura fortunatamente per lui non decisivo.

Serie A, male gli esterni della Fiorentina

Come per Skriniar anche il veronese Gunter commette un grave errore in occasione del gol del Bologna, ma anche in questo caso è ininfluente ai fini del risultato, a favore della squadra di Tudor.

La Fiorentina non va oltre il pari a Cagliari ed i principali responsabili sono i terzini Cristiano Biraghi ed Odriozola. Il primo si lascia ipnotizzare dal portiere avversario e commette diversi errori in fase difensiva, oltre a farsi prendere dal nervosismo. Odriozola invece viene espulso per fallo di mano su un colpo di testa di Joao Pedro, fortunatamente per lui anche Terracciano ipnotizza il numero dieci dei sardi.

Serie A, tanti big tra centrocampo ed attacco

Tanti big e tanti italiani nelle delusioni di questa giornata. A centrocampo Frattesi e Ricci faticano molto a centrocampo e deludono le attese dopo un campionato, finora ad altissimo livello. Completa la mediana lo svedese Albin Ekdal, espulso nel derby ligure tra Spezia e Sampdoria ed autore di una prova abbastanza sottotono.

Tanta Lazio nel reparto offensivo: i biancocelesti affrontano l’Atalanta falcidiata dal Covid e dagli infortuni, ma non riescono a essere davvero pericolosi e perdono punti preziosi nella lotta all’Europa. Deludono Luis Alberto ed Immobile, per il primo non è una novità quest’anno mentre il centravanti soffre la grande prova tra gli orobici di Demiral. E’ un attacco ‘formato Italia’ visto che l’altra delusione di giornata è Scamacca, mai davvero pericoloso e molto spento rispetto alle ultime giornate di campionato. Di certo non un buon segnale per l’Italia di Mancini in vista dei prossimi impegni. Ecco la flop 11 di SerieAnews.it:

FLOP 11 (4-3-1-2): Handanovic; Odriozola, Gunter, Skriniar, Biraghi; Ekdal, Frattesi, Ricci; Luis Alberto, Scamacca, Immobile.