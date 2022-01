“C’era un osservatore allo stadio”: calciomercato Juve, scippo dalla Premier

La Juve, oltre che sulle operazioni in entrata, lavora anche su quelle in uscita: l’ipotesi di calciomercato ora si fa più concreta

La Juventus, oltre al colpo primo tra tutti di Dusan Vlahovic, pensa anche ai vari colpi in uscita che può piazzare. Lo scopo è quello di ridurre il monte ingaggi, e di monetizzare, e nessuno per questo motivo è imprescindibile.

Oltre a Aaron Ramsey, che ormai risulta essere totalmente fuori dai piani della Juventus e di Massimiliano Allegri, spunta un altro nome seguito da un club di Premier League. L’Aston Villa, infatti, monitorerebbe ormai da qualche tempo le qualità calcistiche di Rodrigo Bentancur.

Il sudamericano potrebbe perciò lasciare Torino e intraprendere una nuova avventura in Premier League, salutando così la Juventus in cui è approdato nel 2017 dal Boca Juniors. L’Aston Villa pressa per lui, tanto da aver mandato un osservatore in occasione della sfida contro il Milan a San Siro.

Calciomercato Juve, forte l’interesse dell’Aston Villa su Bentancur: l’uruguaiano può raggiungere la Premier

A provare l’interesse dell’Aston Villa per Rodrigo Bentancur, dunque, è stata la presenza di un osservatore del club inglese presente a San Siro in occasione della sfida dei bianconeri contro il Milan. Partita in cui tra l’altro l’uruguaiano ha giocato molto bene. Nonostante le poche emozioni viste da un lato e dall’altro, infatti, ha messo in scena una delle sue prestazioni migliori degli ultimi tempi.

Secondo ‘Tuttosport’, inoltre, la Juventus starebbe pensando a una sua cessione con l’obiettivo di rifondare la squadra partendo prima di tutto dall’alleggerimento dei contratti ancora da rinnovare e dalle cessioni che possano portare a monetizzare. Il suo contratto scadrà a giugno del 2024 ma, anche stando alle dichiarazioni rilasciate più volte da Arrivabene, nessuno è ormai più considerato intoccabile alla Juventus.