“Sta bene a Torino”: Juventus, l’annuncio dell’ex ds blocca il mercato

Max Allegri si sfrega le mani in attesa di Dusan Vlahovic. Nel frattempo c’è un altro attaccante che la Juventus può continuare a godersi.

La Juventus di Andrea Agnelli è concentratissima sull’affare relativo a Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Il club bianconero è al lavoro per provare a chiudere con i viola per il cartellino dell’attaccante serbo.

Nella giornata di ieri è partito lo sprint decisivo, con il club toscano deciso a cederlo già a gennaio per evitare di perderlo poi a parametro zero. Una trattativa che infiamma il mercato dei piemontesi, le cui strategie invernali, adesso, rischiano di mutare drasticamente.

Calciomercato Juventus, Morata può restare

L’eventuale arrivo a Torino di Vlahovic sembrerebbe dare il via libera alla partenza di Alvaro Morata, nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana è da tempo sulle tracce dello spagnolo, ma secondo Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, le cose non starebbero più così.

In una lunga intervista rilasciata ai taccuini de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex uomo mercato del club nerazzurro, oggi agente per la First, l’agenzia che ha seguito il ritorno in bianconero di Morata, ha commentato i movimenti di mercato in casa Juve: “La strada che porta Morata al Barcellona non è più attuale. Alvaro sta bene a Torino, in estate vedremo come finirà la storia con l’Atletico Madrid. Io sono fiducioso per un suo futuro ancora in bianconero”.