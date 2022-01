Torino scatenato: accelerata per Ricci, Inter e Napoli gelate

Torino scatenato, che colpo di scena: i granata accelerano per Samuele Ricci dell’Empoli, gelate Inter e Napoli: la situazione, secondo SerieANews.com

Nonostante sia al suo primo anno in Serie A, Samuele Ricci ha stregato tutti con la maglia dell’Empoli. Non solo le big del nostro campionato, ma anche il CT della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, che lo ha convocato per l’attuale stage di Coverciano.

Come vi avevamo raccontato negli ultimi giorni, il nome di Ricci si prepara ad essere uno dei più caldi per la prossima sessione di mercato, con Inter, Napoli e Milan (su tutte) alla finestra per giugno.

E invece, da Torino arriva il colpo di scena: come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, i granata hanno accelerato i contatti per Samuele Ricci e stanno provando a chiudere nel giro delle prossime ore un super-colpo invernale, da regalare ad Ivan Juric.

Ricci verso il Torino? Contatti avviati tra i due club, Inter e Napoli alla finestra

Fonti vicine ai due club assicurano: Torino ed Empoli sono a stretto colloquio per portare Samuele Ricci all’ombra della Mole. E l’ottimismo non fatica a trapelare. I granata hanno accelerato improvvisamente negli ultimi giorni, con il DS Vagnati che ha lavorato a fari spenti, sino alla zampata delle ultime ore.

L’intento dei piemontesi è chiaro: anticipare le big e acquistare il calciatore già a gennaio, prima che si scateni un’asta nel mese di giugno. Un discorso che il Torino sta applicando anche per Federico Gatti e che, adesso, vuole portare a termine anche con il giovane Ricci.

Le richieste economiche dell’Empoli, tuttavia, non sono da sottovalutare. La valutazione è importante, ma la classifica tranquilla degli azzurri può rendere più semplice una cessione di Ricci a gennaio. Le due dirigenze, intanto, ne stanno discutendo: cifre, formula e ulteriori dettagli proveranno ad essere intavolati e limati nelle prossime ore.

Inter, Napoli e Milan, dalla loro, restano alla finestra. Il Toro cerca il colpo grosso, con un’accelerata che ha sorpreso tutti. Anche l’Empoli, che si preparava a discutere del futuro di Ricci al termine della stagione. Si attendono aggiornamenti.