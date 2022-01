Italia, Mancini spiazza tutti: arriva l’annuncio, due convocati a sorpresa

Il commissario tecnico Roberto Mancini chiama a raccolta altri quattro giocatori per lo stage dell’Italia. Due di questi a sorpresa.

La nazionale italiana si prepara a quelli che saranno mesi decisivi, dove verrà stabilità che ne sarà della compagine guidata da Roberto Mancini. La qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar è ovviamente appesa ad un filo, e tutto passerà per quello che saranno ovviamente gli spareggi di marzo che gli azzurri dovranno giocare per cercare di approdare alla competizione. Appuntamento per il 24 marzo 2022 a Palermo, ore 20:45.

Nel frattempo, però, un’altra sosta permetterà proprio a Roberto Mancini di riorganizzare le idee e capire come giocarsi le partite che saranno decisive per il raggiungimento di un obiettivo vitale come la partecipazione ai prossimi mondiali. E cosi per la nazionale in questi giorni ci sarà uno stage dove verranno valutati diversi profili. Sta facendo rumore la scelta del ct di convocare anche Mario Balotelli, che dunque torna con la maglia azzurra. Ma non solo.

Italia, altri quattro convocati: due sono infortunati

In queste ore il commissario tecnico ha convocato altri quattro calciatori che andranno dunque ad aggiungersi a quelli già presenti nella lista iniziale. Tra questi ci sono anche due nomi inaspettati, visto che entrambi sono infortunati. Stiamo parlando di Leonardo Bonucci e Lorenzo Pellegrini, chiamati proprio da Mancini per partecipare allo stage. i due, al netto degli infortuni, sono stati chiamati in causa dall’allenatore per aver modo di inserirli all’interno del lavoro tattico propedeutico agli spareggi.

Un mossa molto importante quella di Mancini, che guarda dunque al futuro e ringrazia anche i club di appartenenza (Roma e Juventus) che hanno permesso ai due ragazzi di presenziare. Con loro anche Caleb Okoli (Cremonese) e Gian Marco Ferrari (Sassuolo) gli ultimi ad aggiungersi al gruppo.