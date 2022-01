Milan, brutte notizie dalla Coppa d’Africa: infortunio per un rossonero

Dalla Coppa d’Africa giungono brutte notizie per il Milan. Infortunio per uno dei giocatori di Stefano Pioli.

La Coppa d’Africa prosegue nella corsa di avvicinamento verso la finale. In questi giorni si giocano gli ottavi di finale, con tutto il continente che guarda con grande interesse a quelle che saranno le squadre che riusciranno ad andare avanti e si contenderanno poi l’accesso verso le ultime battute. Ma no, non soltanto il continente africano guarda alla competizione.

Si, perchè anche dall’Europa ci sono sguardi attenti a quanto accade in Coppa d’Africa, visto che sono tanti i giocatori dei club europei che si stanno affrontando. Alcuni di questi hanno fatto già ritorno a casa non senza risvolti anche clamorosi (vedi Ounas), mentre altri sono ancora impegnati. In queste ore brutte notizie sono arrivate per il Milan proprio dal continente africano.

Milan, infortunio per Fodé Ballo-Touré con il Senegale

C’è anche il Senegal tra le squadre approdate in queste ore ai quarti di finale. La squadra allenata dal ct Aliou Cissè ha battuto Capo Verde per 2-0, approdando cosi al turno successivo in attesa dell’avversaria che uscirà dalla vincitrice tra Mali e Guinea Equatoriale. Ma proprio dal match giocato oggi dal Senegal sono arrivate brutte notizie per il Milan.

Fodé Ballo-Touré ha fatto il suo ingresso soltanto nella fase finale della partita, giocando meno di dieci minuti. Tanto è bastato al terzino rossonero per procurarsi un infortunio. Il rossonero classe ’97, infatti, ha lasciato il campo per infortunio e ora tiene in apprensione Stefano Pioli. Nelle prossime ore ovviamente si avranno notizie più certe sulla situazione.