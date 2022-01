Calciomercato Cagliari, ore calde per il colpo: scende in campo Capozucca

Dopo gli arrivi di Goldaniga e Lovato, il Cagliari si vuole ancora rinforzare per cercare di centrare la salvezza.

Il Cagliari ha iniziato bene il nuovo anno, visto che ha totalizzato sette punti nelle prime quattro partite del 2022. I sardi sono stati stati sconfitti solo dalla Roma di Mourinho all’Olimpico. I rossoblù hanno pareggiato per 1-1 contro la Fiorentina nell’ultima gara prima della sosta.

La squadra di Mazzarri contro i viola ha gettato via il successo finale, visto che ha sbagliato un calcio di rigore con Joao Pedro e che poi si è fatta raggiungere dal gol di Sottil quando era in superiorità numerica grazie all’espulsione di Odriozola. I rossoblù hanno solo un punto di svantaggio dal Venezia quartultimo che, però, deve recuperare ancora il match contro la Salernitana.

In casa rossoblù in questa sessione invernale di calciomercato è in atto una vera e propria rivoluzione, visto gli arrivi Goldaniga, Lovato e gli addii Godin e Faragò. Anche Caceres e Nandez sono vicini a lasciare il Cagliari, mentre in entrata è molto caldo l’asse con la Sampdoria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, incontro tra Capozucca e Faggiano per Verre

Secondo quanto riportato dalla ‘Sampdorianews24.com’, infatti, Faggiano e Capozucca si sono incontrati in un albergo di Milano. I direttori sportivi delle due squadre hanno parlato di Valerio Verre. Il Cagliari vorrebbe regalare il giocatore a Mazzarri, ma la Sampdoria, al momento, non è convinta del tutto dell’operazione.

LEGGI ANCHE >>> Cagliari, conferme sulla cessione di Nandez: spunta il nuovo attaccante

Su Verre bisogna registrare anche l’interesse dell‘Empoli di Andreazzoli. Tra gli altri calciatori seguiti dal Cagliari c’è anche Daniele Baselli del Torino ma la trattativa si è un attimo arenata, perché il club granata vuole prendere Ricci dall’Empoli prima di lasciare andar via l’ex calciatore dell’Atalanta.