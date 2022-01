Calciomercato Milan, arriva il doppio colpo: “Rossoneri in pole”

Il Milan insegue un difensore e prova a chiudere per un profilo giovane, un’operazione sulla falsariga di quella che ha riguardato Lazetic.

In un calciomercato sempre più frenetico, che negli ultimi giorni ha visto le rivali Inter e Juventus affondare con decisione su grandi profili come Gosens e Vlahovic, il Milan sembra quasi del tutto immobile. L’unico sussulto a gennaio ha riguardato l’attacco, con l’arrivo del poco conosciuto Marko Lazetic dalla Stella Rossa per 5 milioni di euro.

Un nome che potrebbe rivelarsi importante per il futuro, ma che certo non scalderà i tifosi. Che visti i risultati ottenuti negli ultimi anni dalla gestione Elliott devono però avere fiducia: il Diavolo si muove seguendo i parametri del suo progetto, senza farsi influenzare da ciò che accade intorno a lui e convinto della bontà del suo piano.

In questo senso sarebbe cambiato il profilo di ricerca relativo al difensore che manca in rosa dopo l’infortunio di Simon Kjaer. Gennaio doveva essere il mese dell’arrivo di un centrale buono per il presente e per il futuro, ma secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi la strategia rossonera è cambiata.

Milan, blitz in Germania: il colpo a sorpresa è Thiaw

Le buone risposte avute dai giovani Gabbia e Kalulu, il prossimo rientro dall’infortunio Tomori e l’affidabilità di Romagnoli hanno spinto la dirigenza a riflettere. Un centrale arriverà, ma molto probabilmente sarà un nome buono più per il futuro che per l’immediato. Qualcuno a cui dare tempo di ambientarsi e crescere.

Il nome oggi è quello di Malick Thiaw, tedesco classe 2001 in forza allo Schalke 04 nella Zweite Bundesliga, il secondo livello calcistico in Germania. Alto 191 centimetri, 21 anni il prossimo 8 agosto, Thiaw è un punto fermo della sua squadra nella stagione in corso ed è emerso in quella passata, collezionando 23 presenze in Bundesliga.

La sua storia familiare è particolare: nato e cresciuto a Dusseldorf da padre senegalese e madre finlandese, ha acquisito la nazionalità tedesca soltanto la scorsa primavera. Giusto in tempo per sfiorare la convocazione nella Under 21 che poi avrebbe vinto il titolo europeo di categoria.

La Gazzetta dello Sport stima l’offerta del Milan in circa 5 milioni di euro, la stessa cifra spesa per Lazetic. Un altro acquisto giovane e futuribile, dunque, per un Diavolo che guarda sempre al futuro e vuole continuare a sorprendere.