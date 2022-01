“Il disastro…”: Vlahovic, l’economista gela la Juventus

La Juventus ha quasi chiuso per l’acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina, ma le cifre dell’operazione stanno facendo molto discutere.

Dopo il pareggio contro il Milan, la Juventus è rimasta al quinto posto ad un punto dall’Atalanta, che, però, deve ancora recuperare il match dell’Epifania contro il Torino. I bianconeri non stanno impressionando per il gioco espresso, ma pian piano hanno recuperato punti sulle prime quattro posizioni della classifica.

In questi ultimi giorni di mercato la Juventus è sicuramente la squadra più attiva in sede di calciomercato. La dirigenza bianconera sa benissimo che deve rinforzare sia l’attacco che il centrocampo. La ‘Vecchia Signora’ si sta muovendo soprattutto per regalare Dusan Vlahovic a Massimiliano Allegri.

Dopo l’apertura di Daniele Pradè, direttore sportivo della squadra gigliata, di lunedì, la Juventus ha quasi chiuso per portare l’attaccante serbo sotto l’ombra della Mole. I bianconeri e la Fiorentina hanno trovato un’intesa sulla base di 75 milioni di euro, mentre al calciatore andranno circa 7 milioni di euro all’anno.

Alessandro Giudice sull’affare Vlahovic: “La Juventus ha già inserito nel bilancio i ricavi della Champions League”

Queste cifre stanno facendo molto scalpore, considerando le conclamate difficoltà economiche della Juventus. Alessandro Giudice, economista e giornalista del ‘Corriere dello Sport’, è intervenuto sull’operazione Vlahovic: “L’acquisto del serbo non verrà ripagato dalla qualificazione in Champions, ma sarà il contrario”.

Il commento di Giudice poi continua: “Il disastro sarebbe non qualificarsi alla prossima Champions, con l’aggiunta dell’acquisto di Vlahovic, perché i ricavi provenienti dalla partecipazione alla massima competizione europea sono già iscritti nel bilancio patrimoniale della Juventus”.