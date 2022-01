“Costerà meno di…”: Vlahovic alla Juve, la confessione spiazza i tifosi

La Juve ha quasi chiuso per l’acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina. Questa trattativa sta facendo molto discutere.

Dopo mesi di rifiuti, la Fiorentina, tramite le dichiarazioni del proprio direttore sportivo Pradè, ha aperto alla Juventus per la cessione di Dusan Vlahovic. Le due società hanno trovato un principio d’accordo sulla base di ben 75 milioni di euro, ma bisogna ancora limare qualche dettaglio.

la Juventus, difatti, ha chiesto di dilazionare il pagamento per l’acquisto dell’attaccante in 4 stagioni, mentre Commisso non vuole andare oltre le 2 rate. La ‘Vecchia Signora’ deve raggiungere ancora l’intesa definitiva anche con gli agenti di Vlahovic, che percepirà 7 milioni di euro a stagione in maglia bianconera.

Una volta limati questi dettagli ci sarà l’ufficialità dell’operazione. La Fiorentina, intanto, ha già preso il sostituto di Vlahovic, visto che ha chiuso per Arthur Cabral del Basilea per 16 milioni di euro. Il brasiliano ha segnato ben 14 gol nelle 18 partite disputate in campionato con la maglia del club svizzero.

Biasin: “Costerà meno prendere Cabral che la commissione richiesta alla Juve dall’agente di Vlahovic “

Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato su ‘Twitter’ le richieste dell’agente di Vlahovic: “Darko Ristic vuole 18 milioni di euro di commissione dalla Juventus. La Fiorentina prenderà Cabral dal Basilea per 16 milioni di euro. In pratica, costerà meno il sostituto di Vlahovic che l’agente di Vlahovic”.

L’operazione Vlahovic-Juventus sta facendo molto discutere a causa delle conclamate difficoltà economiche del team piemontese. La società bianconera sembra essere consapevole del rischio, ma la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea resta l’assoluta priorità.