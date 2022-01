Calciomercato Cagliari, il nuovo colpo di Mazzarri non si trattiene: “Sono pronto…”

Il Cagliari vuole ripetere la cavalcata prodigiosa di un anno fa: i rossoblù stanno per aggiungere una nuova pedina, apparsa già carica

Sette punti nelle ultime tre giornate, il Cagliari vuole rivivere l’impresa salvezza già compiuta nella passata stagione. I rossoblù hanno rosicchiato punti alle formazioni che li precedono in classifica. La squadra di Mazzarri ha ora un punto di ritardo sul Venezia (ha una partita in meno) e tre sulla Sampdoria.

La corsa per non retrocedere rimane comunque complicata ma i sardi non hanno nessuna intenzione di gettare la spugna, come dimostrano pure le dichiarazioni dell’ultimo elemento sbarcato in Sardegna.

Cagliari, Baselli già mentalizzato sulla nuova avventura: “La squadra sta reagendo”

Il centrocampista è arrivato questa mattina a Cagliari dopo una lunga e complessa trattativa. Andrea Baselli ha raggiunto Walter Mazzarri. Prima però deve superare le visite mediche di rito e mettere la firma sul nuovo contratto che in caso di salvezza si estenderà fino al 2024.

Il centrocampista, appena approdato in Sardegna a bordo di un jet privato, ha pronunciato le sue prime parole da rossoblù. “Sono carico per quest’avventura che sta per cominciare. Conosco bene Mazzarri, avremo modo di parlare, non l’ho ancora sentito. Fisicamente – ha continuato Baselli nelle dichiarazioni raccolte da ‘centotrentuno.com’ e pronunciate al suo arrivo all’aeroporto di Elmas – sto bene, mi metterò a disposizione della squadra. Il Cagliari sta reagendo bene e penso ci siano i presupposti per raggiungere il risultato che tutti ci auspichiamo”.

Il calciatore di Manerbio, a 29 anni, proverà a dare nuovo impulso alla sua carriera. Nelle ultime stagioni, infatti, non ha trovato moltissimo spazio nel Torino, che lo aveva prelevato nel 2015 dall’Atalanta per 6 milioni di euro. Soltanto 6 presenze in questa prima parte di campionato, 15 in quella scorsa e 16 nella 2019-2020.