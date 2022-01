Calciomercato Genoa, un altro rinforzo per Blessin: 777 affonda il colpo

Il Genoa continua ad essere attivo sul mercato: dopo Piccoli, arriva anche Amiri. Fari puntati poi su un altro giocatore della Bundesliga.

Dopo l’arrivo di Roberto Piccoli dall’Atalanta, il Genoa accelera per riuscire a regalare al tecnico Alexander Blessin nuovi rinforzi entro la fine della sessione invernale del mercato. Diverse le trattative che il direttore sportivo Johannes Spors sta portando avanti con l’obiettivo di migliorare la rosa e aumentare le chance di conquistare la salvezza (al momento distante 5 punti).

La trattativa riguardante Nadiem Amiri, in particolare, è in dirittura di arrivo: manca soltanto il via libera da parte del Bayer Leverkusen, che in queste ore sta definendo il passaggio in rossonero di Eric Junior Dina Ebimbe dal Paris Saint Germain. Non appena l’operazione andrà in porto, Amiri potrà finalmente sbarcare a Genova. Un colpo importante, confermato pure dallo stesso Blessin nel corso di un’intervista concessa al quotidiano ‘Stuttgarter Nachrichten’.

“Al momento, la comunicazione con la squadra e con i media è principalmente in inglese con un interprete. In più avrò tre giocatori in rosa, il nazionale tedesco Nadiem Amiri, lo svizzero Silvan Hefti e Kelvin Yeboah, che ha giocato quattro anni in Austria, che mi capiscono se devo spiegare qualcosa in tedesco”. Il club, però, ha messo gli occhi anche su un altro giocatore della Bundesliga.

Genoa, fari puntati su Barkok

Si tratta, come riportato da ‘Metropolitan Magazine’, di Aymen Barkok dell’Eintracht Francoforte. Il trequartista marocchino classe 1998 ha una valutazione di circa 2 milioni e fin qui è stato protagonista di una stagione in chiaroscuro: appena 6 presenze tra campionato, coppa ed Europa League per un totale di 180 minuti trascorsi in campo.

Il Grifone, in ogni caso, lo sta valutando con grande interesse: il reparto offensivo, infatti, necessita di maggiore qualità ed il suo nome intriga molto il direttore sportivo Spors. Chiusa, invece, la pista che porta ad Aleksey Miranchuk destinato a restare all’Atalanta visto il complicato periodo vissuto da Josip Ilicic.