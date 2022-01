Inter, l’apertura a sorpresa per prendere subito il bomber

L’Inter potrebbe concludere un doppio colpo in entrata dal Sassuolo. Le ultime dichiarazioni di Carnevali sembrano aprire a tale possibilità.

Ultimi e infuocati giorni di calciomercato. Si muovono le big e non solo, le quali cercano affari stesso all’interno della Serie A per riuscire a portare in rosa calciatori che abbiano già una buona conoscenza del massimo campionato nostrano.

Oggetto d’interesse dell’Inter, molto attiva in quest’ultima settimana e alle prese con il tesseramento di Gosens dall’Atalanta, è Scamacca. Per l’attaccante 23enne del Sassuolo si prevede un’estate intensa, che i nerazzurri vorrebbero evitare facendosi già avanti e consapevoli che piaccia tra le altre anche alla Juventus.

L’idea dell’Inter sarebbe quella di proporre un unico asse che coinvolga anche Frattesi per completare così l’organico a centrocampo con un altro profilo italiano con un grande futuro alle porte.

Inter su Scamacca e Frattesi, l’apertura del Sassuolo

Una conferma sulla possibilità che qualcosa bolla in pentola l’ha data quest’oggi Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto ai media al termine dell’Assemblea di Lega. Il dirigente ha parlato così su Scamacca e Frattesi: “Sono arrivate delle offerte, vediamo. Vorremmo trattenerli e parlarne più avanti, ma vediamo”. Dichiarazioni che aprono anche alla prospettiva di definire ad oggi il trasferimento per poi concretizzarlo alla fine del campionato. Scenario quest’ultimo che potrebbe fare proprio al caso dell’Inter.

Il Sassuolo nel frattempo chiude due colpi in entrata ovvero Luca Moro, attaccante del Padova, e Riccardo Ciervo, esterno di proprietà della Roma. In merito ai due Carnevali ha dichiarato nella medesima circostanza: “Stiamo seguendo Moro e ne parliamo col Padova. C’è una trattativa in corso e vediamo in questi giorni cosa potrà succedere. Ciervo in arrivo? Sì e credo già domani svolgerà le visite mediche”.