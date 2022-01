Calciomercato Torino, Ricci a un passo: incontro con gli agenti

Il Torino pronto a chiudere per Samuele Ricci dell’Empoli: incontro con gli agenti in corso, trapela ottimismo. L’indiscrezione di SerieANews.com

Attualmente al seguito della Nazionale di Mancini per lo stage di Coverciano, il nome di Samuele Ricci scalda il mercato invernale. E soprattutto, lo spirito e l’animo dei tifosi del Torino.

Come raccontatovi negli ultimi giorni, i granata hanno accelerato prepotentemente per il giovane centrocampista dell’Empoli. Un’accelerata che ha colto di sorpresa Inter e Napoli (principali interessate a Ricci per giugno) e persino lo stesso entourage del calciatore.

Adesso, il Torino è pronto ad andare a dama. Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, è in corso un incontro tra la dirigenza granata e l’entourage del calciatore per raggiungere gli ultimi accordi.

Ricci verso il Torino: granata al lavoro con gli agenti per chiudere l’operazione

Fonti vicine all’operazione confermano: trapela ottimismo dall’incontro in corso tra il Torino e gli agenti di Samuele Ricci. Sono ancora diverse le voci da spuntare sull’accordo tra granata e calciatore, ma la speranza del DS Vagnati è di portare a termine l’affare in tempi stretti.

Con l’Empoli, d’altronde, l’accordo risulta già raggiunto. Al club toscano 8 milioni di euro più 2 di bonus, per una cifra che fa sorridere patron Corsi e monetizzare agli azzurri l’ennesimo gioiellino del proprio vivaio.

Adesso, la palla passa a Ricci e al suo entourage: le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per il futuro del classe 2001. Bruciata la concorrenza di Inter e Napoli, il Torino conta di portare a segno un colpo che garantirebbe qualità ai granata per il presente e per il futuro prossimo.