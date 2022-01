Calciomercato Milan, operazione conclusa: il messaggio del club

Il Milan, dopo aver preso Lazetic dalla Stella Rossa per circa 4 milioni, ufficializza un’altra operazione di mercato.

Restyling in atto per il reparto offensivo del Milan. Il club, infatti, ha definito l’arrivo di Marko Lazetic: l’accordo con la Stella Rossa è stato trovato sulla base di 4 milioni più vari bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Al tempo stesso il club, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato l’addio di uno dei calciatori utilizzati nella prima parte della stagione dal tecnico Stefano Pioli.

Si tratta di Pietro Pellegri, la cui esperienza in rossonero si è rivelata meno felice del previsto: appena 6 presenze in campionato (nessuna in Champions League), per un totale di 127 minuti trascorsi nel rettangolo verde. Tante le partite saltate, a causa dei soliti problemi fisici che da ormai diverso tempo lo stanno tormentando impedendogli di giocare con regolarità.

La sua ultima apparizione in campo risale al 4 dicembre, in occasione della sfida tra i rossoneri e la Salernitana: proprio in quella gara ha rimediato l’ennesimo infortunio, dal quale sta guarendo a fatica. Il Milan lo avrebbe tenuto volentieri tuttavia con il Monaco non è stato trovato l’accordo economico riguardante il suo acquisto a titolo definitivo. Da qui la separazione, come confermato dal club rossonero.

Milan, ufficiale l’addio a Pellegri

“AC Milan comunica – si legge nel comunicato – di aver definito con l’AS Monaco la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Pietro Pellegri. Il Club ringrazia Pietro per l’impegno profuso e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”. La carriera della punta classe 2001, ora, proseguirà al Torino dove andrà a ricoprire il ruolo di alternativa di Antonio Sanabria (in attesa del rientro di Andrea Belotti).

Il club granata, infatti, lo ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato sui 6.5 milioni. Un colpo importante, che la società ha provveduto ad ufficializzare. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Association Sportive de Monaco Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore”.