Inter, pessime notizie in arrivo: l’ufficialità gela Marotta e Inzaghi

La marcia d’avvicinamento dell’Inter alla doppia sfida contro il Liverpool è condizionata dalla prima tegola: Inzaghi costretto a cambiare

A breve, l’Inter si ritroverà introdotta in una corsa parallela: quella per la Champions League. I nerazzurri hanno superato il girone al secondo posto, alle spalle del Real Madrid. La formazione di Simone Inzaghi vuole giocarsi le proprie chance per provare a fare più strada possibile.

In vista della fase finale della manifestazione, l’Inter ha però appena ricevuto una brutta notizia. L’Uefa infatti condiziona i piani dei nerazzurri e in particolare di Simone Inzaghi che, almeno negli ottavi di finale contro il Liverpool, dovrà riconsiderare le proprie gerarchie.

Inter, Nicolò Barella squalificato per due turni: salterà la doppia sfida con il Liverpool

L’Uefa ha deciso: due turni di squalifica per Nicolò Barella. Il centrocampista italiano di Simone Inzaghi dunque sarà costretto a vedere in tribuna e dalla tv la doppia sfida tra i nerazzurri e il Liverpool di Jurgen Klopp.

Il centrocampista paga in maniera molto amara la reazione avuta con il Real Madrid. Un’espulsione che ha lasciato la sua squadra in dieci uomini nel match di ritorno contro le Merengues ma soprattutto gli impedirà di partecipare agli ottavi di finale.

Il calciatore sardo è stato espulso al 64′ della partita contro la formazione madrilena, capace di batter l’Inter sia all’andata (0-1) sia al ritorno (2-0).

Inzaghi dovrà pertanto rivedere i suoi piani vista l’importanza ricoperta da Barella nel suo centrocampo. Il calciatore, infatti, è sempre partito titolare nelle sei gare di Champions League valide per il girone D.

Il calciatore ora dovrà sperare che i suoi compagni riescano a battere il Liverpool ed avanzare al turno successivo per giocare ancora nell’importante manifestazione durante la stagione attuale.

La gara d’andata tra le due squadre si giocherà a Milano. A San Siro, il Liverpool si presenterà il prossimo 16 febbraio. La gara di ritorno, prevista per l’8 marzo, si giocherà invece all’Anfield, in Inghilterra.