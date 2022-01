Calciomercato Napoli, Giuntoli ha già trovato l’erede di Koulibaly

Il Napoli lavora alla prossima stagione di Serie A. Koulibaly potrebbe partire in estate, ma Giuntoli ha già trovato il suo sostituto.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è al lavoro per programmare il futuro. Con il calciomercato invernale oramai agli sgoccioli, il direttore sportivo del club partenopeo è in ogni caso indaffarato. L’obiettivo è proseguire con Spalletti in panchina e fissare i punti fermi del futuro.

C’è, però, un’incognita relativa a Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e percepisce un ingaggio importante. Un ingaggio che, seguendo la politica economica degli azzurri, potrebbe non rientrare nei piani del club. Per questo motivo, qualora arrivasse un’offerta importante, come riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il centrale difensivo potrebbe dire addio a Napoli.

Calciomercato Napoli, Bremer per sostituire Koulibaly

Un addio, quello di Koulibaly, che consentirebbe al Napoli di potersi affacciare sul prossimo mercato estivo soldi alla mano. Perché Kalidou parte solo per offerte a cui è impossibile dire di no. Non a caso, infatti, Cristiano Giuntoli, ds dei partenopei, avrebbe già messo nel mirino l’eventuale calciatore che potrebbe raccogliere l’eredità di Koulibaly.

Il possibile erede sarebbe stato individuato in Gleison Bremer, difensore del Torino in scadenza a giugno 2023. Il ventiquattrenne brasiliano è da tempo nei radar azzurri e, secondo Tuttosport, è il maggior indiziato per l’approdo in azzurro.