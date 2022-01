Calciomercato Salernitana, Sabatini sta per mettere a segno un altro colpo

Walter Sabatini protagonista del calciomercato invernale: la Salernitana vicino ad un nuovo colpo per rinforzare la propria difesa

Nella parte bassa della classifica, la bagarre per non retrocedere proseguirà fino al termine del campionato. Per mettersi in salvo, tutte stanno sfruttando questa finestra di mercato per rimediare alle lacune emerse nella prima parte di stagione.

La Salernitana è molto attiva in queste ultime ore di calciomercato nel tentativo di rinforzare la rosa di Colantuono. Dopo aver ingaggiato Luigi Sepe, Pasquale Mazzocchi e Simone Verdi (ufficiale da pochi minuti), Walter Sabatini è pronto a concludere un altro affare. Ancora una volta con il Torino.

Salernitana, Sabatini ha scelto il prossimo rinforzo per Colantuono: in arrivo Izzo dal Torino

Il neo direttore sportivo granata sta tentando di convincere Simone Izzo ad accettare la corte della Salernitana. La squadra campana, spiega ancora Nicolo Schirà attraverso un tweet pubblicato pochi minuti fa, ha già un accordo con il Torino per il prestito del difensore.

Il 29 enne, (compirà 30 anni il prossimo 2 marzo), non sta vivendo un periodo facile al Torino, all’interno della cui rosa ha perso considerazione con l’arrivo di Juric. La sua partecipazione, dopo le 25 presenze in Serie A della passata stagione, è precipitata in questa.

Pochissimi scampoli di partita per il centrale napoletano fin qui in campionato. Appena 4 partecipazioni ed un’unica apparizione come titolare. L’ultima inoltre è relativa ad inizio dicembre quando è sceso in campo nel finale del match con l’Empoli chiuso sul risultato di 2-2. Ha giocato anche due volte in Coppa Italia. Inevitabile l’addio. Con il ‘Toro’, in questi minuti, la Salernitana ha già chiuso l’arrivo in prestito di Simone Verdi.

Simone Izzo può fare ritorno in Campania a distanza di sette anni e mezzo. Il calciatore napoletano lasciò la sua regione nel 2014 quando fece il salto dall’Avellino al Genoa. Nel 2018 poi si trasferì al Torino per oltre 10 milioni di euro. Ora sta per ricominciare dalla Salernitana.