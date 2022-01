Ronaldo, l’ultima (clamorosa) lamentela: “Ci ha scritto che…”

Stavolta Cristiano Ronaldo fa parlare di sé, ma non per le sue prestazioni con il Manchester United: clamorosa lamentela dell’asso portoghese

Cristiano Ronaldo, nonostante sia un classe ’85, resta uno dei calciatori più forti al mondo. Sia per la sua tenuta fisica, sia per quella mentale. L’aver lasciato la Juventus ha probabilmente giovato al campione portoghese, che non aveva più gli stimoli per continuare a giocare in Serie A. E’ tornato al Manchester United, il club che lo ha reso il perfetto calciatore da contrapporre a Lionel Messi durante il suo strapotere mondiale al Barcellona.

Oltre a far parlare dei suoi strepitosi numeri, inutili anche ricordarli, Ronaldo fa parlare di sé anche quando non gioca. Anche perché si ritiene il migliore al mondo e forse di tutti i tempi. Una situazione che ha indotto CR7 ad avere una piccola diatriba con Transfermarkt, il portale di calciomercato di riferimento sia per gli addetti ai lavori, sia per i semplici appassionati.

Ronaldo e la diatriba con Transfermarkt

Tutto sarebbe iniziato nel marzo 2020, quando Transfermarkt ha stilato l’undici ideale dei calciatori di Mendes. E poi il portale ha fatto sapere: “Non possiamo taggare Ronaldo perché ci ha bloccati dopo aver visto il suo valore di mercato”. Il valore del portoghese era sui 75 milioni di euro. Il coordinatore di Transfermarkt, Christian Stewart, ha spiegato la vicenda a ‘The Athletic’: “Ronaldo ha inviato dei messaggi ai nostri manager, che hanno risposto e spiegato le loro motivazioni. Aggiungendo anche che era ‘sei di gran lunga il numero uno tra quelli della tua stessa fascia d’età'”.

Stewart ha poi proseguito: “Penso ci fosse una differenza di 30-50 milioni tra CR7 e il prossimo della lista. E poi ha inviato delle emoji e ci ha bloccato”. Dopo due anni, la valutazione di Ronaldo si aggira intorno ai 35 milioni, mentre quella di Messi sui 60 milioni. Una differenza che, indubbiamente, farà poco piacere all’ex Juventus.