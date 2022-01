Vlahovic alla Juventus, spunta la frase a sorpresa del senatore

Oggi alla Continassa si attende un solo e unico arrivo: quello di Vlahovic, allora il senatore ha voluto scherzare così sulla sua presenza

Si parla già di ‘Vlahovic-day’, dal momento che alla Continassa si aspetta un solo approdo. Dusan Vlahovic è atteso oggi per svolgere le visite mediche e poi mancherà solamente l’ufficialità del passaggio dalla Fiorentina alla Juventus.

I tifosi più fedeli del mondo bianconero sono già lì, ai cancelli del centro sportivo, per attendere il nuovo attaccante della squadra. Manca ormai pochissimo al suo arrivo, dal momento che dopo l’esito del tampone negativo (il giocatore è stato fino a qualche ora fa positivo al Covid-19) c’è stato il via libera per lasciare Firenze. Direzione Torino.

C’è chi allora, appena arrivato alla Continassa, ha voluto scherzare sulla propria presenza. I tifosi bianconeri non hanno occhi che per l’ultimo colpo di mercato della propria squadra e il senatore ha voluto ironizzarci su così.

Juventus, Bonucci arriva alla Continassa e ironizza sul ‘Vlahovic-day’

I tifosi ci sono, salutano man mano i giocatori che arrivano al centro sportivo della Juventus ma il profilo che attendono è solamente uno. In quello che è già definito come il ‘Vlahovic-day’ gli occhi e i riflettori sono puntati tutti sull’approdo del serbo a Torino, per cui manca ormai davvero poco. Svolgerà in giornata le visite mediche e poi firmerà il contratto. La sostanziosa, a livello economico, operazione messa in campo dalla Juventus attende solo le ultime formalità per essere chiusa.

Proprio in diretta dalla Continassa, però, è spuntato anche un video che ha come protagonista Leonordo Bonucci. Il senatore della Vecchia Signora è infatti arrivato sul posto e, come mostrato in un video poi pubblicato poi su ‘Twitter’ da Romeo Agresti, corrispondente di ‘Goal’ per l’ambiente bianconero, ha salutato i presenti e poi ha subito voluto scherzare così: “Pensavate fosse arrivato qualcun altro eh?“. L’attesa cresce quindi ogni minuto di più.