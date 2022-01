“Lasciano il ritiro”: la notizia coinvolge Juventus e Milan

Notizia inaspettata da Coverciano: due azzurri hanno lasciato prima del previsto il raduno. Coinvolte Juventus e Milan.

L’attenzione è tutta rivolta ai play-off in programma a marzo. La doppia sfida con la Macedonia e una tra la Turchia ed il Portogallo determinerà il futuro della Nazionale, chiamata ad evitare il fallimento del 2017. Il Ct Roberto Mancini ha piena fiducia nel gruppo che ha conquistato l’Europeo in estate tuttavia non ha escluso la possibilità di effettuare qualche innesto.

Nel corso dello stage in corso di svolgimento a Coverciano l’allenatore ha avuto modo di valutare da vicino diversi volti nuovi e Mario Balotelli, la cui ultima apparizione in maglia azzurra risale al 7 Settembre 2018. La punta dell’Adana Demirspor, in particolare, è stata provata in un tridente comprendente pure Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni.

Mancini ha poi osservato, nei vari esercizi, anche Joao Pedro e Gianluca Scamacca che puntano ad avere un ruolo di primo piano negli spareggi in programma il 24 ed il 29 marzo. Intanto però, nella giornata odierna, il Ct ha ricevuto una brutta notizia: Manuel Locatelli e Davide Calabria hanno lasciato il raduno.

Juventus e Milan, Locatelli e Calabria lasciano il ritiro

Stando alle indiscrezioni circolate, alla base di questa scelta non ci sono possibili infortuni rimediati nel corso degli allenamenti bensì “motivi personali”. I due giocatori hanno già fatto rientro alla base, tornando rispettivamente alla Juventus e al Milan che da lunedì riprenderanno a lavorare in vista dei prossimi impegni in campionato.

I bianconeri, ad esempio, domenica accoglieranno il Verona con l’obiettivo di agguantare il quarto posto scavalcando così l’Atalanta. I rossoneri invece, reduci da una sconfitta e da un pareggio nelle ultime due giornate, affronteranno nel derby l’Inter capolista in un crocevia fondamentale che può alimentare, o stroncare del tutto, i sogni scudetto della squadra di Stefano Pioli.