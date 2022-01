“Mi hanno deluso”: Lazio, frecciata a Lotito e Sarri dopo l’addio

Mercato non particolarmente movimentato in casa Lazio. C’è, però, una cessione che anche in queste ore sta facendo discutere.

Il calciomercato prosegue, e sono diverse le operazioni portate a termine dalle big del campionato italiano. Il tutto volto a migliorare le rose a disposizione degli allenatori, ma anche a sfoltire le rose che contano diversi elementi che non rientrano nei rispettivi progetti tecnici. Non si sono smosse le acque in maniera cosi netta per quanto riguarda la Lazio. Di fatto, quello biancoceleste è l’unico club a non aver fatto acquisiti insieme allo Spezia.

L’indice di liquidità ha di fatto bloccato la squadra biancoceleste, che però nelle prossime ore tenterà di portare a termine dei colpi in uscita per permettere alle casse di rifiatare al punto da poter tentare un colpo last minute. Muriqi è il primo nome in partenza, ma il tempo stringe e serve fare presto. C’è, però, una cessione che ha fatto discutere e che ancora in queste ore sta creando qualche polemica.

Lazio, frecciata di Vavro dopo la cessione

Negli scorsi giorni la Lazio ha provveduto alla cessione di Denis Vavro, difensore che di fatto non è mai rientrato a pieno nei piani di Sarri. Una scelta che il giocatore paventava ed concretamente aspettava, vittima di un’esperienza capitolina di sicuro poco esaltante. E proprio quest’ultimo aspetto emerge dalla parole rilasciate dallo stesso Vavro ai microfoni di Sport24.sk.

“Io sono rimasto deluso dalla Lazio. E come me ci sono rimasti male i miei amici, la mia famiglia e il mio agente. Forse è stata una scelta frettolosa quella di trasferirmi a Roma, non lo nego”, le parole del giocatore dopo il passaggio al Copenaghen. Parole amare, sia per la dirigenza ma anche per lo stesso Sarri. Una storia mai decollata, quella tra Vavro e la Lazio, e che ha portato il giocatore a provare una nuova avventura in Danimarca.