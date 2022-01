Infortunio Donnarumma, colpo di scena: la scelta spiazza i tifosi del PSG

Cambia la situazione in porta in casa Paris Saint-Germain. C’è un aggiornamento importante riguardo le condizioni di Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain ha dovuto fare i conti con Keylor Navas. Il portiere italiano, fresco di vittoria ad Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini, è rimasto indietro nelle gerarchie in porta dell’allenatore Mauricio Pochettino che in più di una occasione gli ha preferito Navas, relegando in panchina l’ex portiere del Milan.

L’avvio di stagione di Donnarumma, dunque, non è stato di certo positivo. Tanto malumore condita da numerose apparizioni solo a bordo campo, in panchina. Come se non bastasse, poi, Donnarumma ha anche contratto il Covid-19 ed è stato costretto alla stop forzato per un infortunio al polpaccio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma pronto a partire titolare

Proprio a causa dell’infortunio al polpaccio, l’italiano ha saltato l’ultima sfida di campionato. In quell’occasione a sostituirlo è stato Keylor Navas, risultato negativo in extremis al Coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Conte e Paratici hanno già preparato lo scippo

La situazione per il portiere italiano, però, adesso sembra migliorare. Direttamente da ‘L’Equipe, infatti, sono in arrivo ottime notizie che sicuramente faranno piacere ai suoi tifosi italiani. Secondo il quotidiano transalpino, infatti, Gigio partirà da titolare nella sfida di lunedì prossimo in programma contro il Nizza. La gara, valida per la Coppa di Francia, potrebbe essere un trampolino di lancio importante per l’ex estremo difensore del Milan.