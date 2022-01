“Non giocherà la…”, che tegola per il PSG: doccia fredda per Pochettino

Brutta notizia per il PSG in vista della sfida di Coppa di Francia contro il Nizza: infortunio in rosa.

Non c’è pace per Sergio Ramos. Il difensore, che ha lasciato il Real Madrid in estate e intrapreso la sua nuova avventura professionale in Francia, si è fermato ancora una volta. Gli infortuni sono i veri protagonisti della sua esperienza in Ligue 1 fino a questo momento, dato che non gli hanno permesso di fare molto in campo.

In occasione della sessione di allenamento odierna, il calciatore ha dovuto fermarsi a causa di un fastidio muscolare accusato. Da lì la necessità di esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

Si attende il risultato per capire e determinare l’iter da seguire e i tempi di recupero.

PSG, ancora un infortunio per Serio Ramos: problemi muscolari

Secondo quanto riferisce ‘Le Parisien’, Sergio Ramos salterà la sfida del PSG contro il Nizza, valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia e in programma per lunedì sera alle 21:15 al Parc des Princes. Una brutta notizia, che frustra sicuramente anche il calciatore, al terzo stop da inizio stagione: infortunio al tendine, poi al polpaccio e l’ultimo problema muscolare.

Soltanto pochi giorni fa lo spagnolo aveva manifestato ancora una volta orgoglio ed entusiasmo per il suo presente. A margine di un evento promozionale da parte della Qatar Airways, il difensore era intervenuto ai media presenti dichiarando: “Sono venuto per cercare di aiutare la squadra a vincere. Oggi il PSG è la squadra da battere, per tutti i giocatori che sono arrivati. Vogliamo vincere tutti i titoli. C’è un progetto unico e tutti i giocatori vogliono giocare qui oggi anche se il club non ha una grande storia. Ho ancora la stessa ambizione e voglio continuare a vincere”.