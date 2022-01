“Ha superato le visite mediche”: Inter, ecco la notizia che fa sorridere i tifosi

“Il calciatore ha superato le visite mediche”, ecco la notizia a sorpresa che fa sorridere i tifosi dell’Inter per l’inizio di questo 2022

È stato un gennaio intenso per Marotta ed Ausilio, senza dubbio. Gli arrivi di Caicedo e Gosens sono stati la ciliegina sulla torta per l’Inter di Simone Inzaghi, che adesso attende di riprendere in vista del prossimo weekend di campionato.

Un periodo di sosta dove i tifosi dell’Inter hanno dato un’occhiata alle ultime di mercato e ai movimenti in giro tra l’Italia e l’Europa.

Tra questi, c’è anche la notizia che avrà sicuramente strappato un sorriso al popolo nerazzurro. Dopo la tragedia sfiorata la scorsa estate, Christian Eriksen è pronto a tornare in campo e a ripartire dalla Premier League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> “Contatti in corso”: calciomercato Roma, ancora un affare a centrocampo

Inter, sorridono i tifosi: “Eriksen ha superato le visite mediche…”

Come riportato dai tabloid inglesi, Christian Eriksen è pronto a rilanciarsi e a tornare in campo dopo il malore cardiaco che lo colpì nel corso dell’ultimo Europeo. Non tesserabile in Italia per le norme di salute e sicurezza previste dalla FIGC, il danese ha salutato l’Inter in estate, in attesa di rilanciarsi altrove.

Nelle prossime ore, Eriksen sarà un nuovo giocatore del Brentford. L’ex Ajax ha superato tutte le visite mediche e presto sarà a disposizione del club neo-promosso in Premier League.

Una notizia che avrà sicuramente strappato un sorriso e scaldato i cuori del tifo nerazzurro, ancora legatissimo ad Eriksen dopo il difficile 2021 appena messo alle spalle. E anche dalla società meneghina non potrà che arrivare un grosso ‘in bocca al lupo’ per il fantasista scandinavo, in vista della sua nuova avventura in Inghilterra.