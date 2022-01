“Contatti in corso”: calciomercato Roma, ancora un affare a centrocampo

Calciomercato Roma, il club pensa al prossimo affare da piazzare per il centrocampo: contatti avviati, il giocatore può partire

La Roma lavora in queste ore per piazzare al meglio i propri colpi di mercato. Dopo l’arrivo di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, il club giallorosso pensa anche a come agire al meglio con coloro che vengono considerati degli esuberi.

José Mourinho ha le idee chiare per la sua Roma del futuro. Il progetto è stato avviato e, pian piano, si stanno piazzando i vari esuberi presso le diverse società interessate ai diversi profili. Tra coloro che possono partire, anche in questi ultimi due giorni di calciomercato, compare ancora il nome di Amadou Diawara.

Per il centrocampista sono stati presi contatti con la Roma da parte del Valencia nei giorni scorsi: il club spagnolo ha richiesto perciò informazioni ma poi l’affondo di mercato non si è effettivamente concretizzato. È mancata l’accelerata decisiva. Il giocatore, però, potrebbe comunque partire ma restando ora in Serie A.

Calciomercato Roma, Diawara può partire pur restando in Serie A: Venezia interessato al giocatore

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, tramite il proprio profilo Twitter: “Il Venezia ha chiesto a L’AS Roma il prestito di Amadou Diawara. Colloqui aperti“. Colloqui aperti dunque, per il club lagunare che può piazzare il colpo volto a rinforzare il proprio centrocampo.

L’intenzione di averlo in squadra da parte dell’allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, c’è tutta. Ora non resta che comprendere cosa ne pensa il giocatore e se la Roma sia disposta a portare avanti i contatti fino al reale trasferimento del classe 1997. Diawara ha trovato fino a questo momento spazio solamente in 3 match di Serie A e in 4 di Conference League. Al Venezia troverebbe perciò sicuramente più spazio. Si lavora quindi per l’ipotesi di prestito.